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Раздельный сбор мусора хотят ввести во всех городах Псковской области

Экономика

Сейчас такой опыт есть только в Пскове и Великих Луках

Раздельный сбор мусора хотят ввести во всех городах Псковской области
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мусор

Псков, 30 октября 2018, 10:16 — REGNUM  Псковский региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «ЭкоПром» намерен ввести практику раздельного сбора мусора во всех городах региона. Как сообщил управляющий партнёр компании Дмитрий Назаров, сейчас этот опыт реализован только в двух крупных городах области — в Пскове и Великих Луках.

«На местах для сбора отходов будут стоять сетчатые контейнеры. Сначала только для пластика, а затем появятся отдельные для металла и стекла», — пояснил Назаров.

По его словам, весь мусор в любом случае будет проходить сортировку, «потому что захоранивать отходы без сортировки запрещено законодательством».

Компания также будет вывозить и сортировать крупногабаритный мусор, но при этом не имеет полномочий заниматься опасными отходами.

«Для этого создан региональный оператор на базе Росатома. Возможно, мы выступим в роли подрядчика», — отметил Дмитрий Назаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ООО «ЭкоПром» — дочернее предприятие петербургского холдинга «Мехуборка» — в июне 2018 года выиграло конкурсы по выбору регионального оператора по обращению с ТКО и для северной, и для южной зоны Псковской области. Компания заявила о планах построить два экотехнопарка для сортировки и переработки отходов и повысить объём сортировки мусора в Псковской области до 50% (при средних по стране около 5%).

Читайте ранее в этом сюжете: В Псковской области намерены сортировать до 50% всего мусора

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Псковские мусорные полигоны: кризис и пути решения
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