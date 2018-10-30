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Япония для логистического эксперимента воспользуется Транссибом

Экономика

Эксперимент может быть проведен уже в 2018 году

Владивосток, 30 октября 2018, 10:16 — REGNUM  Правительство Японии намерено использовать Транссиб и паромную линию между Россией, Японией и Южной Кореей для постановки логистического эксперимента. Об этом в ходе саммита по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии заявил вице-губернатор японской префектуры Тоттори Ногава Сатоси.

По его словам, японское правительство заинтересовано в логистических маршрутах, пролегающих через акваторию Японского моря. Также Сатоси подчеркнул, что указанный эксперимент может быть проведен уже в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-губернатор южнокорейской провинции Канвондо по экономике Чон Ман Хо заявил, что после налаживания железнодорожного сообщения между Южной Кореей и КНДР можно будет запустить первый поезд от Владивостока до Сеула. По его словам, запуск маршрута может быть осуществлен уже через три-четыре года.

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