Голод и форс-мажор: «Евродон» скорректировал причину гибели птиц

Ростов-на-Дону, , 10:14 — REGNUM Снизить градус напряжённости решило руководство агрохолдинга «Евродон» и скорректировало причину гибели птиц на предприятии.

«Евродон» подтверждает, что площадки коммерческого стада действительно отключили от электропитания, птицы там нет, она погибла от недокорма и других проблем, возникших из-за череды форс-мажорных обстоятельств после карантинных мероприятий и закрытия продаж в связи с эпидемией птичьего гриппа. Инкубатор и родительское стадо отключены не были», — говорится в официальном сообщении компании.

Наряду с этим «Евродон» советует обращаться за комментариями к специалистам мониторинговой группы Внешэкономбанка.

«Мониторинговая группа ВЭБ, согласующая все действия компании с июля 2017 года, владеет всей информацией о ситуации в компании», — добавили компании.

ИА REGNUM напоминает, что ранее пресс-служба «Евродона», по сути, обвинила энергетиков в гибели всей птицы. В компании заявили, что отключение электроэнергии из-за задолженности стало причиной гибели коммерческого стада на площадках компании. В свою очередь поставщик ресурса опроверг подобные обвинения.

Ситуацией на предприятии обеспокоены власти Ростовской области. Принято решение о предоставлении «Евродону» субсидии. Какая сумма будет выделена производителю индейки, не уточняется.

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