Строительный мусор Москвы будут направлять на вторичную переработку

Москва, , 09:55 — REGNUM В Москве мусор со строек, особенно в тех местах, где сносятся дома по программе реновации, будут направлять на вторичную переработку. Об этом заявил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, сообщили в Стройкомплексе.

«Цель — мотивировать отрасль на приобретение стройматериалов, которые появляются в процессе вторичной переработки. Главная задача — чтобы мусор перерабатывали как можно больше участников строительного процесса», — отметил замруководителя.

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В настоящее время разрабатывается программа для того, чтобы как можно меньше вывозить строительного мусора в места утилизации и захоронения. По словам Бочкарев, это непростой вопрос, нужно решать не только технологические, но и организационные вопросы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экологии Подмосковья Андрей Коган заявил, что фактический объем строительных отходов от снесенных домов по реновации оставит 10−15 млн тонн, а от возведения новых зданий на месте снесенных — около 13 млн тонн.

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