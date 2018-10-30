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В Дагестане собрали новый рекордный урожай винограда

Экономика

В республике завершилась уборка «солнечной ягоды»

Махачкала, 30 октября 2018, 09:34 — REGNUM  В Дагестане в 2018 году удалось собрать более 171 тыс. тонн винограда. Этот показатель для республики стал рекордным с 1991 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

В общей сложности в течение года виноград был убран с площади более 19 тыс. га. Наилучшие результаты по сбору ягоды показали аграрии Дербентского (55,6 тыс. тонн) и Каякентского (28,5 тыс. тонн) районов. Свыше 120 тыс. тонн винограда направлено на переработку, что на 14 тыс. тонн превышает показатель 2017 года.

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Напомним, что предыдущий рекорд был установлен в 2017 году. Тогда в Дагестане было собрано 168,8 тыс. тонн «солнечной ягоды», что составило 39,7% от валового производства в России. По данному показателю и по площадям виноградников Дагестан занимает второе место в стране и уступает лишь Краснодарскому краю.

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