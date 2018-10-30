В Свердловской области вновь увеличили доходы в бюджет 2018 года

Екатеринбург, , 09:14 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли в первом и втором чтении проект постановления о внесении изменений в региональный бюджет 2018 года. Большинством голосов доходная часть бюджета увеличена на 7,6 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В итоге доход в региональную казну в 2018 году составит 237 млрд рублей. Также увеличена на 7,6 млрд рублей расходная часть бюджета. Дефицит бюджета и верхняя планка регионального долга остались на прежнем уровне.

Как сообщил председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Законодательного собрания Свердловской области Владимир Терешков, это уже четвёртое постановление о внесении изменений в бюджет 2018 года. Он уточнил, что с конца 2017 года, когда был принят бюджет на текущий год, доходная часть региональной казны увеличилась на 23,3 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постановление о внесении изменений в бюджет 2018 года было рассмотрено на заседании правительства Свердловской области, а впоследствии поправки рассмотрели и утвердили члены комитета регионального Законодательного собрания по бюджету, финансам и налогам.