Властям Симферополя необходимо более 100 миллионов рублей на очистку реки

Симферополь, , 09:03 — REGNUM Власти Симферополя просят более 100 миллионов рублей на очистку русла реки Салгир. Об этом 29 октября на совещании в администрации крымской столицы сообщил градоначальник Игорь Лукашёв.

«Проект по проведению очистки русла реки прошёл необходимые экспертизы и согласования, в федеральные ведомства направлен запрос о выделении средств — около 104 миллионов рублей», — отметил Лукашёв.

По его словам, сложность заключается в том, что системная работа по очистке русел симферопольских рек не проводилась на протяжении несколько десятилетий.

«На отдельных участках скопились тонны бытового мусора, веток и других отходов. Кроме того, имеется значительное количество иловых отложений. В случае выделения финансирования работы начнутся уже в следующем году», — подчеркнул симферопольский градоначальник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти города отмечали, что перед очисткой реки Салгира необходимо освободить берега от различных некапитальных объектов. Позже глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о том, что из бюджета республики выделено 25 миллионов рублей на ремонт и установку ограждения набережной.

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