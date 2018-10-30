Омский политех примет участие в развитии человекоподобной робототехники

Омск, , 08:58 — REGNUM Омский государственный технический университет заключил соглашение о сотрудничестве с НПО «Андроидная техника», в соответствии с которым будет усилена интеграция высшего образования и науки в области новейших технологий, электроники, автоматики и вычислительной техники. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что соглашение было подписано по итогам рабочей встречи с представителем компании в техническом университете. Выступившая на мероприятии директор по стратегическому развитию компании НПО «Андроидная техника» Регина Цыганкова сообщила о текущих проектах в области робототехники, которые в настоящее время реализуются совместно с вузами страны.

«Основное наше направление — это антропоморфная техника, т. е. человекоподобная. Она широко применяется в промышленности, медицине, а также военной сфере», — сказала представитель компании.

По ее словам, в настоящее время 15 предприятий объединены одной задачей — созданием высокотехнологичной продукции совместно с вузами России.

В мероприятии приняли участие заместитель министра образования Омской области Елена Корчанина, проректор по учебной работе ОмГТУ Александр Мышлявцев, а также представители других омских вузов.

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