Вторник, 30 Октября 2018 года
09:51:33 МСК

Омский политех примет участие в развитии человекоподобной робототехники

Экономика

Инновационная продукция применяется в промышленности, медицине, и в военной сфере

Омск, 30 октября 2018, 08:58 — REGNUM  Омский государственный технический университет заключил соглашение о сотрудничестве с НПО «Андроидная техника», в соответствии с которым будет усилена интеграция высшего образования и науки в области новейших технологий, электроники, автоматики и вычислительной техники. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что соглашение было подписано по итогам рабочей встречи с представителем компании в техническом университете. Выступившая на мероприятии директор по стратегическому развитию компании НПО «Андроидная техника» Регина Цыганкова сообщила о текущих проектах в области робототехники, которые в настоящее время реализуются совместно с вузами страны.

«Основное наше направление — это антропоморфная техника, т. е. человекоподобная. Она широко применяется в промышленности, медицине, а также военной сфере», — сказала представитель компании.

По ее словам, в настоящее время 15 предприятий объединены одной задачей — созданием высокотехнологичной продукции совместно с вузами России.

В мероприятии приняли участие заместитель министра образования Омской области Елена Корчанина, проректор по учебной работе ОмГТУ Александр Мышлявцев, а также представители других омских вузов.

Читайте также: Омские студенты обучатся в Китае продвижению разработок на глобальный рынок

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Робототехника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить