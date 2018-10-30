«Публичная показуха»: о намерении Минфина повысить налоги на роскошь

Москва, , 09:08 — REGNUM Заявление главы Минфина Антона Силуанова относительно планов правительства повысить в будущем налоги на роскошное имущество, основатель Школы реальной политики Константин Емешин сравнил с «публичной показухой». Комментируя корреспонденту ИА REGNUM слова чиновника о разнице в уровне доходов, которая создаёт напряжение в обществе, он, в частности отметил:

«Проблема в том, что есть наивные, утопичные представления в обществе, что надо все по справедливости, взять и разделить… Но, реально «дьявол прячется в мелочах». И любую яхту или дорогой автомобиль можно просто зарегистрировать не на физическое, а юридическое лицо, либо даже на общественную благотворительную организацию.

Когда в начале 2000-х годов убрали прогрессивную шкалу налогов, то сборы подоходного возросли в 5−6 раз! Поэтому все призывы «Отобрать у богатых» это зачастую лишь публичная показуха. А реально правительство и Минфин знают как «мягко» обобрать и богатых и бедных.

Так сейчас подняли НДС на 2%или играют с акцизами на бензин и цена на бензин растет. Конечно с ростом цен на бензин страдают те, кто имеет дорогие автомобили. Но это все мягко размазывается и на богатых и бедных».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что российское правительство собирается со временем повысить налоги на дорогую недвижимость, яхты и машины заявил в эфире «Первого канала» глава Минфина РФ Антон Силуанов. Но что касается возврата прогрессивной ставки налогообложения он признал бессилие государственного аппарата, сообщив, что богатые все равно обойдут эти изменения.

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