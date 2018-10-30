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В Оренбуржье незаконная добыча глины повлекла ущерб на 33 млн рублей

Экономика

В Оренбургском районе фирма занималась добычей глиной в крупных масштабах, не имея соответствующей лицензии

Оренбург, 30 октября 2018, 08:40 — REGNUM  В Оренбургской области суд взыскал с фирмы многомиллионный ущерб, нанесённый бюджету Оренбургского района. Казна недосчиталась почти 33 млн рублей из-за незаконных действий организации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургском областном суде.

Компания занималась добычей глины на территории посёлка Экспериментальный. Поставка глины осуществлялась государственному предприятию. Выяснилось, что минприроды Оренбургской области не выдавало обществу лицензию на право пользования недрами.

Ущерб, причиненный местному бюджету, оценили почти в 33 млн рублей, а федеральный бюджет недополучил более 1,5 млн рублей налога. Все суммы были взысканы с общества решением районного суда. Апелляционная жалоба областным судом оставлена без удовлетворения.

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Региональные и муниципальные бюджеты-2018
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