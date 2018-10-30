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В Москве началась противогололедная обработка автодорог

Экономика

Обработка началась в связи с ухудшением погоды

Москва, 30 октября 2018, 08:35 — REGNUM  В Москве началась противогололедная обработка автодорог. Такие меры власти столицы предприняли из-за ухудшения погодных условий. В ночь с 29 на 30 октября в городе существенно подморозило, выпал снег и на дорогах образовалась гололедица, сообщается на портале мэра Москвы.

По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, это первая противогололедная обработка дорог в осенне-зимнем сезоне 2018−2019 гг. Специальной смесью обрабатывают мосты, тоннели, эстакады, набережные, путепроводы, подъемы и спуски на автодорогах.

Власти Москвы рекомендуют автомобилистам поменять летнюю резину на зимнюю и по возможности не выезжать на трассы, а воспользоваться общественным транспортом. А пешеходам советуют одеть удобную нескользящую обувь и смотреть под ноги.

Подробнее: Москвичей предупредили о гололедице на дорогах

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве сегодня, 30 октября, ожидается переменная облачность без осадков. По прогнозу Росгидромета, ночью на территории столицы температура воздуха ночью составляла −4…−2°С. Днём столбики термометров поднимутся до 0…+2°С.

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Гололед и его последствия
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