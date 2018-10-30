В Волгоградской области обсудили развитие строительного комплекса

Михайловка, Волгоградская область, , 08:31 — REGNUM Первая Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационное развитие строительного комплекса региона: задачи, состояние, перспективы» прошла базе Себряковского филиала Волгоградского государственного политехнического университета, сообщает 30 октября пресс-служба вуза.

Учёные и эксперты обсудили методы инновационного развития строительного комплекса Волгоградской области, результаты практического внедрения их в жизнь. В ходе мероприятия были сделаны доклады, состоялся обмен информацией и идеями в сфере региональной экономики. Также были рассмотрены нераскрытые проблемы энергосбережения, внедрения информатизации в технико-экономические сферы, представлены вопросы модернизации образования.

По словам директора Себряковского филиала ВолгГТУ Татьяны Забазновой, выступившей на открытии конференции, главные направления конференции являются весьма актуальными. Они затрагивают многоэтажное строительство и производство высококачественных материалов и конструкций, энерго‑ и ресурсосберегающие технологии, нанотехнологии и ряд других направлений.

После пленарного заседания состоялась работа по секциям, которых было четыре: «Строительный комплекс как межотраслевая система», «Теплоэнергетика и энергосберегающие технологии», «Модернизация образования», «Информатизация и управление в строительстве». А завершил работу конференции круглый стол.

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