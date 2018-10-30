Суд помог предпенсионеру восстановиться на работе в гидрометцентре Бурятии

Улан-Удэ, , 08:20 — REGNUM Только обращение в суд помогло сотруднице гидрометцентра Бурятии не остаться без работы после сокращения. Как следует из материалов, опубликованных на сайте Железнодорожного районного суда Улан-Удэ, женщину предпенсионного возраста уволили с должности инженера по эксплуатации гидрометеорологических приборов в связи с сокращением штата, но при этом не предложили все имеющиеся у работодателя вакантные должности.

Между тем образование, квалификация и опыт вполне позволяли уволенной работать синоптиком, работником гидрометеорологической службы или занять другие вакантные должности. В итоге суд, учитывая наличие у нее большого практического опыты работы в данном предприятии (более 20 лет), счёл обоснованными доводы относительно возможности претендовать на должность синоптика первой категории.

В итоге приказ об увольнении сотрудницы гидрометцентра был признан незаконным и отменён. Женщина восстановлена на работу в должности инженера по эксплуатации гидрометеорологических приборов. С ФГБУ «Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» взыскана заработная плата за время вынужденного прогула в размере 22 650,14 рублей и компенсация морального вреда 5000 рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале октября 2018 года Совет Федерации утвердил законопроект о введении уголовной ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение людей предпенсионного возраста. Для нарушителей предусмотрен штраф до 200 тыс. рублей или до 360 часов общественных работ.

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