Для регионов РФ закупят 800 машин скорой помощи и 1200 школьных автобусов

Москва, , 07:55 — REGNUM Правительство РФ выделило бюджетные средства в размере 5 млрд рублей на закупку новых автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов. Так, на 2,5 млрд рублей будет закуплено не менее 800 новых автомобилей скорой медицинской помощи и на 2,5 млрд рублей — не менее 1200 школьных автобусов, сообщается на сайте правительства РФ.

Отмечается, что школьные автобусы и машины скорой помощи будут закупаться исключительно у российских автопроизводителей (ГАЗ, УАЗ, ПАЗ и т. д). Автомобили поступят во многие регионы России (в 75 регионов — скорые и в 72 региона — школьные автобусы).

По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, закупка автомобилей скорой помощи и автобусов, позволит поддержать и российский автопром.

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Как сообщалоИА REGNUM, Дмитрий Медведев заявил об увеличении расходов бюджета на 212 млрд рублей, которое стало возможным благодаря росту доходов, не связанных с нефтью и газом.

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