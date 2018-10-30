Более 27% озимых в Чувашии – в «плохом состоянии»

Чебоксары, , 07:53 — REGNUM В Чувашии проверяется состояние озимых посевов. По предварительным данным, в «плохом состоянии» находятся 27,5% засеянных площадей, в удовлетворительном — 59%, сообщили ИА REGNUM в минсельхозе республики со ссылкой на данные ФГБУ «Россельхозцентр» по Чувашии.

Заместитель руководителя бюджетного учреждения Олег Исаев по итогам состояния посевов отметил, что на большей части площади состояние озимых посевов не вызывает опасения. В тоже время в южных районах республики из-за отсутствия осадков и, как следствие, недостатка почвенной влаги посевы недостаточно развиты.

«По предварительным данным осеннего обследования, в хорошем состоянии находятся 13,5% засеянных площадей, в удовлетворительном состоянии 59%, в плохом состоянии 27,5%», — приводят слова Олега Исаева.

По данным обследования, на площади 2160 га всходы очень изреженные и только начинают появляться. Такие посевы, находящиеся в фазе начала всходов «шильца», могут погибнуть от морозной бесснежной погоды или от нехватки питательных веществ под толстым слоем снега, или от выпадения снега на непромёрзшую почву. Обследования состояния озимых культур будут продолжены.

Как сообщало ИА REGNUM, Минсельхоз России оценил ущерб, нанесенный аграриям Чувашии. В результате засухи урожай погиб на площади 7,59 тыс. га. Ущерб, причиненный аграриям, оценён в 69,7 млн рублей. По данным министерства сельского хозяйства в Чувашии на 22 октября, в республике намолочено 628,2 тыс. тонн зерновых, что на 13,9% меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Урожайность сократилась с 27,1 до 23,9 ц/га.

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