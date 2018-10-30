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ФАС отменила 20 тарифных решений свердловской энергокомиссии

Экономика

Не был отражён анализ экономической обоснованности расходов

Екатеринбург, 30 октября 2018, 07:39 — REGNUM  ФАС России отменила 20 решений свердловской Региональной энергетической комиссии по определению тарифов на 2016−2018 год. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в службе.

Во время плановой выездной документарной проверки РЭК ФАС нашла нарушения. Так, представители федерального ведомства не нашли в изученных материалах «анализа экономической обоснованности принятых расходов». Кроме того, при проверке выявили необоснованные экономически затраты, которые подлежали исключению.

В итоге 20 решений РЭК по тарифам отменены. Тарифному органу предписано установить новые тарифы, уже в соответствии с законодательством.

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