17 аннулированных аукционов: Чувашия на «мусорном» перепутье

Чебоксары, , 07:35 — REGNUM В антимонопольной службе Чувашии завершились разбирательства по жалобам, поданным на регионального оператора по обращению с отходами, — «МВК «Экоцентр». Поступило 17 жалоб на положения аукционной документации на оказание услуг по транспортированию твёрдых коммунальных отходов (ТКО). УФАС выявила ряд нарушений и выдала предписание об аннулировании 17 аукционов. В антимонопольном ведомстве считают, что в республике в связи с мусорной реформой находится «на том перепутье, когда делаем ошибки, ищем выходы», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В сентябре в УФАС поступили жалобы на положения аукционной документации на оказание услуг по транспортированию ТКО, в том числе крупногабаритных отходов, на территории ряда населённых пунктов. Речь идёт об услугах по вывозу мусора, то есть об услугах перевозчиков.

По словам замруководителя Чувашского УФАС Наталии Винокуровой, аукционы были объявлены с нарушением действующего законодательства, «основное — размещение информации не на том информационном ресурсе». Кроме того, нарушения выявлены и «в самом порядке проведения аукциона».

"Были вопросы с обоснованием начальной максимальной цены контракта: нарушен был сам порядок при направлении запросов поставщикам, которые будут поставлять данную услугу, для определения цены», — пояснила Винокурова.

Вопросы у антимонопольщиков возникли и к техническому заданию — в частности, не были установлены места накопления ТКО с указанием конкретного адреса в том или ином населённом пункте.

«Соответственно у перевозчика не было конкретной информации, где забирать (мусор): то ли это будет одна точка, то ли надо будет весь посёлок объезжать, у каждого дома останавливаться. Поставщик не мог просчитать затраты и выйти с обоснованной ценой», — сказала замглавы УФАС.

Так как аукционы были составлены «по одному принципу», то ведомство выдало предписание об аннулировании 17 аукционов. Такое количество объясняется числом муниципальных образований, где требовались услуги по транспортированию ТКО. По данным ведомства, предписание выполнено.

Заместитель руководителя УФАС Валерий Котеев добавил, что у перевозчиков «есть вопросы и по оплате выполненных работ».

"Вопросы ещё есть. Находимся на том перепутье, когда делаем ошибки, ищем выходы… Есть конфликты, особенно в сельской местности, где никогда люди с мусором не связывались, они перерабатывали его в достаточной степени сами. И как это будет разрешаться, мы, наверное, поймём в ближайшее время», — высказал мнение Котеев.

Напомним, регоператор по обращению с ТКО — компания, ответственная за весь цикл обращения с отходами. Только она может осуществлять деятельность по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.