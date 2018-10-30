Забайкалье получит субсидию на повышение качества образования

Чита, , 07:29 — REGNUM Забайкальский край рассчитывает получить более шести миллионов рублей на повышение качества образования в школах. О том, что в 2019 году регион вошёл в число 23 получателей субсидии Министерства просвещения Российской Федерации известило сегодня, 30 октября, региональное министерство образования.

Как пояснил министр образования науки и молодежной политики Забайкальского края Андрей Томских, на данные средства для школ будет закуплено современное компьютерное оборудование, а учителя пройдут курсы повышения квалификации.

Напомним, субсидию по данной статье Забайкальский край получит уже третий раз. За два года она помогла повысить качество образования в 26 школах. В сфере образования Забайкальского края занято 54 тысячи человек (8,4% трудоспособного населения). Но на протяжении нескольких лет наблюдается снижение численности занятости по этому виду экономической деятельности, что связано с оптимизационными процессами в отрасли.