Китай вводит пошлины на этаноламины из США и ряда стран размером до 97,1%

Пекин, , 07:05 — REGNUM Министерство коммерции Китая заявило о введении антидемпинговых пошлин на этаноламины, импортируемые из Соединенных Штатов, Саудовской Аравии, Малайзии и Таиланда, сообщает 29 октября агентство Синьхуа.

Финальное решение антидемпингового расследования касательно импорта, проведенное Министерством коммерции Поднебесной, гласит о серьезном вреде, который наносит указанная выше продукция, поставляемая на китайский рынок по демпинговым ценам. Пошлины будут введены в диапазоне от 10,1% до 97,1% начиная уже с 30 октября на пятилетний срок, говорится в заявлении министерства.

Напомним, что Министерство коммерции КНР анонсировало антидемпинговое расследование касательно в том числе этаноламина в октябре 2017 года после того, как государство получило жалобы от китайских производителей о засилье на рынках импортной продукции по заниженным ценам. Отметим также, что этаноламины активно используются в производстве поверхностно-активным веществ (ПАВ), пестицидов и фармацевтических средств.

Кроме того, введение антидемпинговых пошлин Китаем совпало с обострением торговых войн между Китаем и США, инициированных последними. Как отмечает издание Bloomberg, США намерены объявить о новых пошлинах на товары и услуги из Китая уже в начале декабря 2018 года в качестве «подарка на новый год».

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