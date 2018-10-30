Предвыборная тревожность в США негативно сказывается на долларе

Москва, , 07:03 — REGNUM На биржевых торгах в России 29 октября рубль в течение дня показывал противоречивую динамику по отношению к доллару и к евро. На открытии торгов рубль незначительно дешевел к обеим мировым резервным валютам. Однако к вечеру «россиянин» смог переломить негативную тенденцию и укрепился к доллару на 0,2%. По отношению к евро рубль подорожал немного сильнее, на 0,35%, что могло быть связано с негативными новостями из Евросоюза, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

По всей видимости, американские финансовые рынки уже настраиваются на выборы в Конгресс. Американский рынок опасается, что республиканцы утратят большинство в Конгрессе, и это приведет к новым внутриполитическим разборкам в США. Предвыборная тревожность уже негативно сказывается на курсе доллара, по крайней мере, на паре доллар/рубль.

Курс евро 29 октября к вечеру упал к доллару на 0,2%. Это могло быть связано с заявлением канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, после 2021 года она покинет пост главы правящего блока ХДС/ХСС и не намерена выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера и избираться в бундестаг. Вероятнее всего, это заявление заставило играть на понижение курса евро как разочарованных сторонников Меркель, так и ее недоброжелателей, уставших даже не столько от несменяемости власти в Германии, сколько от неизменности внутренней политики Евросоюза, в том числе миграционной, что во многом является «заслугой» действующего немецкого канцлера.

На торгах лондонской ICE нефть сорта Brent к вечеру понедельника продолжила дешеветь и понизилась на 0,4%. Индекс российских гособлигаций RGBI в понедельник вырос на 0,22% на фоне роста курса рубля. Исходя из ситуации на мировых рынках, на сегодня, 30 октября, прогноз по доллару останется в диапазоне 65−66 рублей, а по евро корректируем прогноз до 74 — 75 рублей.

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