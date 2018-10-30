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Не только ценный мех: в Алтайском крае выросло поголовье кроликов

Экономика

За последнее десятилетие — на 5,9%

Барнаул, 30 октября 2018, 07:01 — REGNUM  За последнее десятилетие поголовье кроликов в Алтайском крае увеличилось на 5,9%. По данным, которые обнародовал сегодня, 30 октября, Алтайкрайстат, в хозяйствах всех категорий региона летом 2016 года содержалось 215,2 тысяч данных сельскохозяйственных животных. Это четвертое место в стране и первое в Сибири, где общее количество кроликов перевалило за миллион.

Больше, чем в Алтайском крае, кроликов разводят в хозяйствах Краснодарского края (438,8 тыс. голов), Ростовской и Воронежской областях (325,2 тыс. и 270,3 тыс. голов соответственно).

На территории Алтайского края кролиководство наиболее развито в хозяйствах Краснощековского, Мамонтовского и Родинского районов. По оценке руководителя Алтайкрайстата Ольги Ситниковой, на момент последней Всероссийской сельскохозяйственной переписи там содержалось 8,5 тыс., 7,8 тыс., 7,2 тыс. голов соответственно.

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Животноводство
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