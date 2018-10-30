Цирковой скандал в Екатеринбурге дошёл до полиции

Екатеринбург, , 06:43 — REGNUM В Екатеринбурге скандал вокруг государственного цирка дошёл до полиции. Новое руководство филиала Росгосцирка написало в правоохранительные органы заявление по поводу выявленных нарушений, пишут местные СМИ.

Начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил журналистам факт приёма заявления. Сейчас по нему идёт проверка.

Детали заявления не уточняются. Между тем, как уже сообщало ИА REGNUM, временное руководство цирка ранее не досчиталось 2,3 гектара земли.

Занимавший пост директора цирка Анатолий Марчевский был отстранён от должности на прошедшей неделе. Его должность будет сокращена через два месяца. Сейчас он находится на больничном.

Вместо него назначен временный антикризисный управляющий. Среди его задач — не допустить анонсированного на 1 ноября закрытия цирка. Напомним, с требованием закрыть учреждение из-за проблем с пожарной безопасностью выступила прокуратура, и Ленинский райсуд это требование поддержал.

Читайте ранее в этом сюжете: Скандал в цирке Екатеринбурга: куда делись два гектара «золотой» земли?