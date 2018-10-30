Си Цзиньпин выступит на открытии Китайского международного импортного ЭКСПО

Шанхай, Китай, , 06:04 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в церемонии открытия первого Китайского международного импортного ЭКСПО (CIIE), которая состоится 5 ноября текущего года, сообщает агентство Синьхуа.

Си выступит с ключевой речью на церемонии, а также посетит выставочные павильоны с лидерами других стран, отметил замминистра коммерции КНР Фу Цзыин во время очередной пресс-конференции. Кроме того, председатель Си и его жен Пэн Лиюань устроят приветственный банкет, где проведут встречу с лидерами других стран, которые приедут на форум.

В общей сложности 82 государства и три международные организации отметят форум своим присутствием, продемонстрировав их достижения в экономике и торговле, а также показав свою конкурентную продукцию на площади порядка 30 тыс. кв. метров.

Напомним, что CIIE пройдет с 5 по 10 ноября 2018 года. Мероприятие проводится впервые и его уникальность для Китая заключается в том, что внимание на выставочных павильонах будет уделено только лишь импортным иностранным товарам и услугам. На мероприятии будет работать более 5,4 тыс. добровольцев.

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