Эксперт: «Бишкеку нужно договариваться с инвесторами»

Бишкек, , 06:00 — REGNUM Киргизия нуждается в взаимоотношениях с зарубежными инвесторами «без дополнительных споров и конфликтов». Об этом, комментируя продолжающиеся споры вокруг золотого Кумтор, заявил ИА REGNUM киргизский политолог Марат Казакпаев.

«Бишкеку нужно договариваться с канадскими инвесторами, потому, что все остальные варианты выглядят откровенно ненадежно. Например, раньше звучали предположения о том, что к работе на руднике «Кумтор» может подключиться инвестор из Китая. Сейчас некоторую заинтересованность проявляют британские бизнесмены», — отметил политолог Казакбаев.

По мнению эксперта, проблема вокруг темы золотодобычи заключается в том, что в Киргизии негативных событий значительно больше чем «историй успеха».

"Конечно, можно рискнуть и попытаться привлечь еще третью сторону к добыче золота на «Кумторе». Однако, исходя из прошлого опыта, предположу, что это очень-очень плохая идея. Не нужно быть пессимистом, чтобы понимать, что вся затея может закончиться плохо для Киргизии», — считает Казакбаев.

Он уверен, что последние переговоры между Бишкеком и руководством Центерры «закончатся подписанием соглашения, которое должно поставить точку в многолетних спорах вокруг рудника».

"На самом деле, посмотрите, что происходит в сфере горнодобычи — были надежды на запуск работ на руднике «Джеруй». Этого не произошло. Компания Мусы Бажаева заплатила штраф за срыв сроков работы и ничего не изменилось. Мне кажется, они продолжат тянуть время — не запуская добычу, но и не передавая актив в другие руки», — предполагает политолог.

Казакбаев объясняет позицию российского концерна «Русская платина», в который входит ОАО «Восток-геолдобыча» так: «Им выгодно законсервировать месторождение. Может быть они в дальнейшем захотят пересмотреть условия соглашений и ищут наиболее выгодные для себя позиции».

Эксперт отмечает, что «в нынешних условиях, когда Киргизии помимо «Кумтора» похвастаться особо нечем, нужно обеспечить инвесторам максимально комфортные условия работы».

"В дальнейшей работе без дополнительных споров и конфликтов заинтересован в первую очередь сама Киргизия. По крайней мере до тех пор, пока в стране не будет дополнительных проектов, приносящих сопоставимую с добычей золота прибыль», — резюмирует политолог.