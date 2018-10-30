Бензин некоторых марок в Татарии подорожал за год на 8,8%: актуальные цены

Казань, , 05:55 — REGNUM В Татарии с января 2018 года и к началу октября больше всех подорожал бензин марки АИ-92 — на 8,8%, составив 40,5 рубля за литр. Органы статистики подвели итоги колебания цен на автомобильное топливо, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В целом по республике в сентябре 2018 года относительно начала года удорожание бензина марки АИ-92 составило 8,8% — до 40,5 рубля за литр (при росте в Казани на 8,3%). На марку АИ-95 в Татарии к началу октября 2018 года относительно января цены выросли на 7,6% — до 43,07 рубля за литр. В Казани на 22 октября 2018 года средняя цена оставалась на этом же уровне.

Автомобильный бензин марки АИ-98 с января к сентябрю 2018 года подорожал в республике на 6,1% — до 49,5 рубля за литр. К концу октября в Казани стоимость фиксировалась на этом же уровне.

Дизельное топливо с начала года также существенно прибавило в цене — сразу на 8,1% (до 43,06 рубля). Органы статистики на 22 октября 2018 года в Казани зафиксировали его стоимость на уровне 43,16 рубля.

Напомним, с начала 2019 года федеральное правительство планирует поднять топливные акцизы в 1,5 раза. Счётная палата РФ и ФАС России выразили опасения о возможном резком росте цен на бензин после этого. Между тем в ряде российских регионов планомерное удорожание топлива идёт весь 2018 год.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе в сентябре 2018 года самый дорогой бензин марки АИ-92 был в Кировской области — 41,31 рубля за литр, а дешевле всего его можно было приобрести в Мордовии — 40,07 рубля. АИ-95 дороже всех был в Оренбургской области — 44,52 рубля за литр, а меньше всего за эту марку просили на автозаправках Татарии — 43,07 рубля. Литр АИ-98 дороже всех обходился в Удмуртии — 51 рубль, а дешевле в Мордовии — 47,14 рубля за литр. Самое дорогое дизельное топливо в округе было в Пермском крае — 44,98 рубля за литр, а самое дешёвое в Саратовской области — 42,78 рубля за литр.

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