Вторник, 30 Октября 2018 года
06:25:35 МСК

The Times сообщило о судебном иске ВТБ против компании Дерипаски

Экономика

Компания выступала гарантом по кредиту

Москва, 30 октября 2018, 05:58 — REGNUM  Банк ВТБ подал иск в Высокий суд Лондона на компанию «Базовый элемент», принадлежащую российскому бизнесмену Олегу Дерипаске, из-за долга свыше 100 млн фунтов стерлингов, сообщает The Times.

Согласно судебному иску, «Базовый элемент» нарушил обязательство по гарантиям кредитов, выданных банком ВТБ. Как отмечает Times, банк выдавал кредиты компаниям «Трансстрой-СПб» и «Нитар» на общую сумму в 103,2 млн фунтов стерлингов. Гарантии по кредитам предоставлял «Базовый элемент». При этом, согласно иску, компания «Трансстрой-СПб» является банкротом.

Представители Дерипаски и ВТБ от комментариев отказались. По данным РБК, источник, осведомленный с делами «Базового элемента», заявил о том, что компания изучает материалы судебного иска и готовит свою позицию для защиты в суде.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кредитование бизнеса
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить