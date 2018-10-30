The Times сообщило о судебном иске ВТБ против компании Дерипаски

Москва, , 05:58 — REGNUM Банк ВТБ подал иск в Высокий суд Лондона на компанию «Базовый элемент», принадлежащую российскому бизнесмену Олегу Дерипаске, из-за долга свыше 100 млн фунтов стерлингов, сообщает The Times.

Согласно судебному иску, «Базовый элемент» нарушил обязательство по гарантиям кредитов, выданных банком ВТБ. Как отмечает Times, банк выдавал кредиты компаниям «Трансстрой-СПб» и «Нитар» на общую сумму в 103,2 млн фунтов стерлингов. Гарантии по кредитам предоставлял «Базовый элемент». При этом, согласно иску, компания «Трансстрой-СПб» является банкротом.

Представители Дерипаски и ВТБ от комментариев отказались. По данным РБК, источник, осведомленный с делами «Базового элемента», заявил о том, что компания изучает материалы судебного иска и готовит свою позицию для защиты в суде.