Санкции ЕС и зависимость бюджета влияют на развитие экономики Новосибирска

Новосибирск, , 05:39 — REGNUM Департамент экономики и стратегического планирования мэрии Новосибирска разработал проект прогноза социально-экономического развития (СЭР) города на среднесрочный период 2019—2021 годов. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии.

Прогноз СЭР будет учитываться при формировании муниципального бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

«Среднесрочный прогноз является документом стратегического планирования города Новосибирска, разрабатываемым в рамках прогнозирования. При подготовке прогноза учтены итоги социально-экономического развития города Новосибирска в 2017 году и результаты анализа ситуации за истёкший период 2018 года, сценарные условия социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, основные параметры прогноза социально-экономического развития Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», — отмечают в городской администрации.

В тексте проекта прогноза СЭР Новосибирска говорится, что «в 2018 году ситуация на рынке труда остаётся стабильной, сохраняется рост заработной платы работников организаций города Новосибирска», а «в 2017 — 2018 годах в экономике города Новосибирска отмечен умеренный восстановительный рост.»

В проекте также приводятся цифры о том, что численность постоянного населения города на 1 января 2018 года составила 1 612,8 тыс. человек. За 2017 год число новосибирцев увеличилось на 9,9 тыс. человек (0,6%). При этом естественный прирост обеспечил увеличение численности на 1,5 тыс. человек, миграционный — на 8,4 тыс. человек. В 2018 году темпы прироста населения значительно замедлились. За восемь месяцев текущего года число родившихся превысило число умерших (естественный прирост населения) на 281 человека против значения 1132 человека в аналогичном периоде 2017 года. Впервые за последние годы зафиксирована миграционная убыль населения. Число выбывших из города за восемь месяцев превысило число прибывших на 2461 человека. Среднегодовая численность занятых в экономике в 2017 году составила 806,9 тыс. новосибирцев, что практически соответствует уровню 2016 года. Рост численности постоянного населения города и сохранение численности занятых в экономике привело к снижению уровня занятости населения — с 50,6% в 2016 году до 50,2% в 2017 году.

«По данным государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр занятости населения города Новосибирска» численность официально зарегистрированных безработных к концу 2017 года составила 4,1 тыс. человек, что на 0,9 тыс. человек (на 19%) меньше, чем в 2016 году. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций города Новосибирска в 2017 году выросла по сравнению с 2016 годом на 6,1%, реальная заработная плата (с учетом изменения индекса потребительских цен на товары и платные услуги населению по Новосибирской области) увеличилась на 3,1%», — говорится в проекте прогноза.

Тем временем даётся оценка факторов и ограничений экономического роста Новосибирска на период 2019 — 2021 годов, в которой отмечается, что развитие города в среднесрочном периоде определяется как внешними, так и внутренними факторами, «которые носят характер возможностей и ограничений социально-экономического развития». К внешним факторам в проекте прогноза отнесены санкции со стороны Европейского Союза, США и ряда других стран, усиление конкуренции с иностранными поставщиками на внутреннем рынке в результате вступления России во Всемирную торговую организацию, а также высокие процентные ставки по кредитам — всё это способно оказать «существенное негативное воздействие на развитие экономики Новосибирска.

К внешним факторам отнесены и внутрироссийские факторы, в их числе принятые в 2018 году решения в области бюджетно-налоговой политики (повышение ставки налога на добавленную стоимость с 1 января 2019 года с 18% до 20% приведёт к временному ускорению инфляции); недостаточно быстрое восстановление инвестиционной и потребительской активности; возрастание демографической нагрузки на население в трудоспособном возрасте.

К внутренним факторам, сдерживающим социально-экономическое развитие Новосибирска в среднесрочном периоде, отнесены: невысокие темпы роста доходов населения; технологическое отставание ведущих отраслей экономики города и низкий уровень применения научных разработок для производственных и хозяйственных нужд; необеспеченность расходных полномочий собственной доходной базой, достаточной для решения задач социально — экономического развития территории; зависимость бюджета города от межбюджетных отношений и предоставляемых субсидий по важнейшим для развития города направлениям расходов и так далее.

Тем не менее к 2021 году среднегодовая численность населения Новосибирска, согласно проекту прогноза СЭР, должна достигнуть 1 637,2 тыс. человек (1 616,2 тыс. человек в 2018 году), численность официально зарегистрированных безработных на конец 2021 года — 3,3 тыс. человек (3,4 тыс. человек в 2018 году), среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в 2021 году — 45 364 рублей (в 2018 году — 37 031 рублей), а индекс потребительских цен на конец 2021 года — 103,9% (в 2018 году — 102,3%).