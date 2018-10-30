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США готовят КНР «подарок» на китайский новый год — Bloomberg

Экономика

Общая сумма пошлин может доходить до $257 миллиардов

Нью-Йорк, США, 30 октября 2018, 05:31 — REGNUM  США планируют объявить о новых пошлинах на товары и услуги из Китая уже в начале декабря, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Сообщается, что объявленный в начале декабря список товаров, облагаемых пошлинами, вступит в силу к Китайскому новому году по лунному календарю в феврале. Предполагается, что пошлины охватят те товары, в отношении которых еще не были введены заградительные тарифы. По данным агентства, общая сумма пошлин может доходить до $257 миллиардов.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября президент США Дональд Трамп, согласно данным портала Axios, заявил о намерениях ужесточить торговые пошлины на импорт товаров из Китая. По его словам, он намерен принести Китаю «как можно больше страданий».

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп намерен причинить Китаю «как можно больше страданий»

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Торговая война между Китаем и США
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