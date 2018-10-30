В Польше назвали отток украинских рабочих в Германию угрозой экономике

Варшава, , 04:14 — REGNUM Прогнозируемый отток украинских рабочих из Польши в Германию нанесет урон полькой экономике, заявил главы польского кадрового агентства Кшиштоф Инглот, сообщает RzeczPospolita.

Комментируя планы Берлина по упрощению процедуры получения рабочих виз для стран, не являющихся членами Европейского союза, Инглот сказал, что больше половины украинцев (59%), работающих сейчас в Польше, уедут, предпочтя немецкие компании.

В итоге, по оценке польского эксперта, на рынке окажется порядка 500 тысяч незанятых рабочих мест, и в будущем производство товаров может сократиться на десять процентов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Варшава фактически отменила ускоренную процедуру прохождения через границу, провоцируя на польско-украинской границе скопление людей.

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