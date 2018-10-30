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Глава Минфина РФ анонсировал планы повышения налога на роскошь

Экономика

«Нам часто говорят: давайте повысим налоги у богатых»

Москва, 30 октября 2018, 01:25 — REGNUM  Налог на роскошь планируется со временем повысить в России, заявил российский министр финансов Антон Силуанов в программе «Познер» на Первом канале.

Силуанов сказал, что в обществе существует «напряжение» из-за разницы в уровне доходов, добавив:

«Нам часто говорят: давайте повысим налоги у богатых, и со временем мы это сделаем: повысим налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее».

Комментируя тему о введения прогрессивной шкалы налогообложения, министр сказал, что богатые все равно обойдут ее как «люди неглупые». Куда лучше оставить действующую в настоящее время 13-процентную шкалу, которая «достаточно уже устоялась», а поэтому «менять законодательство, наверное, было бы неправильно».

Отметим, эксперты, ссылаясь на мировую практику, отмечают, что введение прогрессивной шкалы налогообложения позволило бы существенно пополнить российский бюджет.

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Изменения в Налоговом кодексе РФ
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