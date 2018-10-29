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Китай вводит повышенные торговые пошлины против ряда стран

Экономика

Решение принято по результатам расследования, проведенного в соответствии с правилами ВТО

Пекин, 29 октября 2018, 23:47 — REGNUM  Министерство коммерции КНР сообщило о введении по результатам специального антидемпингового расследования пошлин на импорт этаноламина из США и ряда других стран — Саудовской Аравии, Таиланда и Малайзии, информирует 29 октября Синьхуа.

Пошлины вводятся сроком на пять лет, в размере от 10% до 97%. Они будут действовать с 30 октября текущего года. Доказательства наличия демпинга и причиненного им ущерба экономическим интересам КНР получены в соответствии с китайским законодательством и правилами ВТО. Предварительное определение по этому вопросу в КНР было вынесено в середине июня.

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Всемирная Торговая Организация
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