На Украине реформируют систему государственных закупок лекарств

Киев, , 23:46 — REGNUM Централизованными закупками для министерства здравоохранения Украины будет заниматься новое госпредприятие «Медицинские закупки Украины», сообщает 29 октября «Страна.ua».

Согласно сообщению, новое предприятие создано в рамках реформирования лекарственных закупок на Украине. Так, пациенты должны быть обеспечены лекарствами через программу реимбурсации, стоимость лекарств должна включаться в стоимость медицинских услуг, а также должно быть отдельное предприятие, отвечающее за закупки лекарств.

«Медицинские закупки Украины» начнут работать полноценно уже с 2020 года.

Напомним, ранее Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) закупил на деньги Украины более 1 млн доз вакцин против кори, паротита и краснухи. Все вакцины будут переданы на Украину.