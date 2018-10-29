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На Украине реформируют систему государственных закупок лекарств

Экономика

За покупку лекарств будет отвечать отдельное предприятие

Киев, 29 октября 2018, 23:46 — REGNUM  Централизованными закупками для министерства здравоохранения Украины будет заниматься новое госпредприятие «Медицинские закупки Украины», сообщает 29 октября «Страна.ua».

Согласно сообщению, новое предприятие создано в рамках реформирования лекарственных закупок на Украине. Так, пациенты должны быть обеспечены лекарствами через программу реимбурсации, стоимость лекарств должна включаться в стоимость медицинских услуг, а также должно быть отдельное предприятие, отвечающее за закупки лекарств.

«Медицинские закупки Украины» начнут работать полноценно уже с 2020 года.

Напомним, ранее Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) закупил на деньги Украины более 1 млн доз вакцин против кори, паротита и краснухи. Все вакцины будут переданы на Украину.

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Медицина
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