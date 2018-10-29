Вторник, 30 Октября 2018 года
01:20:34 МСК

Фондовый рынок США не смог сохранить рост

Экономика

День торгов завершился в «красной зоне»

Нью-Йорк, США, 29 октября 2018, 23:39 — REGNUM  Фондовый рынок США не смог удержать наметившийся рост и закончил торги в «красной зоне», 29 октября передает агентство Reuters.

К концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 245,05 пункта (0,99%), до 24 443,26 пункта, индекс S&P 500 упал на 17,43 пункта (0,66%), до 2641,26 пункта, индекс Nasdaq упал на 116,92 пункта (1,63%), до 7050,29 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, торги 29 октября на Уолл-стрит начались с роста, однако оптимизм рынка сохранялся недолго — уже к середине дня все основные индексы начали терять позиции.

Читайте также: Уолл-стрит открывает неделю на позитивной ноте

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Фондовый рынок
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить