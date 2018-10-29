Фондовый рынок США не смог сохранить рост

Нью-Йорк, США, , 23:39 — REGNUM Фондовый рынок США не смог удержать наметившийся рост и закончил торги в «красной зоне», 29 октября передает агентство Reuters.

К концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 245,05 пункта (0,99%), до 24 443,26 пункта, индекс S&P 500 упал на 17,43 пункта (0,66%), до 2641,26 пункта, индекс Nasdaq упал на 116,92 пункта (1,63%), до 7050,29 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, торги 29 октября на Уолл-стрит начались с роста, однако оптимизм рынка сохранялся недолго — уже к середине дня все основные индексы начали терять позиции.

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