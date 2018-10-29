В Псковской области намерены сортировать до 50% всего мусора

Псков, , 23:21 — REGNUM Псковский региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «ЭкоПром» — дочернее предприятие петербургского холдинга «Мехуборка» — планирует построить в южной и северной зонах Псковской области два экотехнопарка для сортировки и переработки отходов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом сегодня, 29 октября, на пресс-конференции в Пскове заявил управляющий партнёр компании Дмитрий Назаров.

Он пояснил, что экотехнопарк — это объект с современным полигоном, сортировочными и перерабатывающими заводами, где будут сортировать и перерабатывать большую часть отходов, и только после этого остальные отходы будут размещать на полигоне.

«Мы против обычного полигона, где просто складывается весь мусор», — подчеркнул Назаров.

Он также сообщил, что компания намерена повысить объём сортировки мусора в Псковской области до 50%, в то время как в среднем по стране он составляет около 5%.

В настоящее время региональный оператор занимается поиском участков для строительства экотехнопарков и размещения отходов. Их обещают разместить в удалении от населённых пунктов и особо охраняемых природных территорий.

Напомним, региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области был определён 22 июня. В обоих конкурсах — по отбору оператора для северной и южных зон региона — победила одна компания, ООО «ЭкоПром». Полноценно приступить к работе в регионе компания должна не позднее 1 января 2019 года.

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