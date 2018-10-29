В Мордовии проект формирования комфортной городской среды реализован на 90%

Саранск, , 23:09 — REGNUM В Мордовии степень реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» составляет в настоящее время 90%. Об этом стало известно в рамках совещания, которое провел замглавы Минстроя России Андрей Чибис, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

По программе были запланированы работы по благоустройству 151 дворовой территории в Мордовии, в настоящее время обновлены 133 двора. На оставшихся площадках работы будут завершены в ближайшее время.

В ходе совещания Чибис отметил регионы с высоким уровнем выполнения взятых на себя обязательств. В частности, лидеры реализации программы в кратчайшие сроки законтрактовали объекты благоустройства и своевременно приступили к выполнению работ. Регионы, не укладывающиеся в график, рискуют — время на реализацию проекта заканчивается, а погодные условия ухудшаются.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по итогам прошлого года в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» все работы в Мордовии все работы были завершены до 15 декабря.

Было благоустроено более 250 дворовых территорий.

На реализацию проекта в 2018 году Мордовии было выделено из федерального бюджета 141,6 млн рублей. Параметры софинансирования выглядят следующим образом: 80% — федеральный бюджет, 20% — средства республики. На обустройство парков выделено 1,5 млн рублей.

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