Законопроект о системе мониторинга за маркированными товарами внесен в ГД

Москва, , 22:27 — REGNUM Законопроект о системе мониторинга товаров, подлежащих маркировке, внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» Максим Щаблыкин, Николай Николаев и Алексей Балыбердин, передает корреспондент ИА REGNUM 29 октября.

Инициатива предусматривает создание и внедрение информационной системы мониторинга движения товаров от производителя до конечного потребителя с использованием контрольных (идентификационных) знаков.

Таким образом предлагается добиться «обеспечение поставок потребителям качественных, эффективных и безопасных товаров путем защиты легального оборота от фальсифицированных и контрафактных товаров, а также товаров, не отвечающих установленных требованиям к качеству, эффективности и безопасности», отмечают авторы.

Законопроектом предусматривается в том числе утверждение правительством РФ порядка создания, развития, ведения, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации Информационной системы мониторинга за оборотом маркированных товаров, ее оператора, порядка взаимодействия с иными государственными информационными системами, порядка внесения информации об обороте товаров, маркированных средствами идентификации, в Информационную систему мониторинга за оборотом маркированных товаров.

Приоритетные для наблюдения и принятия мер по противодействию незаконному обороту товаров отрасли промышленности закреплены в Стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Российской Федерации на период до 2020 года и плановый период до 2025 года. Это табачная, ювелирная, пищевая, легкая, фармацевтическая, медицинская, автомобильная, авиационная, топливная, химическая, электронная, кабельно-проводниковая промышленность, а также сельхозмашиностроение, производство строительных материалов, индустрия детских товаров, машиностроение.