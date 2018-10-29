США заблокировали начало разбирательства в ВТО по пошлинам

Москва, , 22:14 — REGNUM Соединённые Штаты Америки отказались судиться с Российской Федерацией, странами Европейского союза, а также Китайской Народной Республикой в рамках специальной третейской группы Всемирной торговой организации (ВТО) по вопросам повышенных пошлин на сталь и алюминий. Об этом сегодня, 29 октября, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития России.

Напомним, президент США Дональд Трамп в рамках своей экономической политики ввел ввозные пошлины на сталь и алюминий. Тем самым Трамп грубо нарушил нормы Всемирной торговой организации.

Россия, страны Евросоюза, Норвегия, Китай и другие пострадавшие от американских пошлин, проводили консультации с США в рамках ВТО для решения проблемы. Однако, консультации окончились безрезультатно.

В середине октября Норвегия, Россия и некоторые страны Евросоюза подали запрос в ВТО на создание третейской группы, которая бы разрешила спор о пошлинах на сталь и алюминий. 19 октября такую же заявку подал Китай.

Как и ожидалось, власти США воспользовались своим правом заблокировать вопрос о создании третейской группы.

В России ожидали такого разворота событий, так как они предусмотрены правилами ВТО.

Теперь Россия готовится повторно подать предложение о создании третейской группы в ВТО. По правилам организации вторично США не могут заблокировать создание группы, и она будет создана автоматически.