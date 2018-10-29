Японские девелоперские компании выйдут на азиатские рынки

Токио, , 22:01 — REGNUM «Гиганты» японской недвижимости Panasonic Homes, Daiwa House и Sekisui House планируют выйти на зарубежные рынки в виду сокращающегося спроса на новое строительство внутри страны. Особенно корпорации рассчитывают на китайской рынке, где наблюдается «строительный бум».

По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», Panasonic, в частности, есть что предложить Китаю: от домов до кондоминиумов и сборных «квартир» для строителей.

«Мы хотим улучшить жилищную среду и для строителей, которая стала социальной проблемой в Китае», — заявили в Panasonic.

Компания создала сборные жилища для рабочих с хорошими вентиляционными и санитарными условиями. Известный производитель электроники решил сосредоточиться на недвижимости после провалов на азиатских рынках бытовых электроприборов.

Daiwa House, в свою очередь, летом построила крупномасштабный жилой бизнес-комплекс в Индонезии и продолжает расширяться, занимаясь улучшением вентиляции в домах Малайзии.