Минсельхоз Эфиопии планирует собрать почти 400 миллионов центнеров зерна

Аддис-Абеба, , 22:09 — REGNUM Начальник отдела общественных связей минсельхоза Эфиопии Алемайеу Бырхану сообщил, что благодаря благоприятным экологическим и погодным условиям в настоящее время планируется собрать 374 миллиона центнеров зерновых культур за этот сезон сбора урожая. Об этом сообщает эфиопских новостной ресурс Addis Zemen.

Бырхану отметил, что министерство также работало совместно с Эфиопским институтом сельскохозяйственных исследований для реализации намеченной цели. В результате в этом финансовом году более 7 000 гектаров земли были засеяны специально выведенными семенами.

Минсельхоз также работает совместно с эфиопским агентством метеорологии для предоставления своевременной информации для фермеров, чтобы незамедлительно принять меры и защитить свою продукцию от природных катаклизмов. Министерство также выполняет обязанности по повышению осведомленности фермерских хозяйств об использовании современных способов хранения продукции.