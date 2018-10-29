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Минсельхоз Эфиопии планирует собрать почти 400 миллионов центнеров зерна

Экономика

Министерство сельского хозяйства Эфиопии заявило, что в этом сезоне планируется собрать 374 миллиона центнеров зерновых

Аддис-Абеба, 29 октября 2018, 22:09 — REGNUM  Начальник отдела общественных связей минсельхоза Эфиопии Алемайеу Бырхану сообщил, что благодаря благоприятным экологическим и погодным условиям в настоящее время планируется собрать 374 миллиона центнеров зерновых культур за этот сезон сбора урожая. Об этом сообщает эфиопских новостной ресурс Addis Zemen.

Бырхану отметил, что министерство также работало совместно с Эфиопским институтом сельскохозяйственных исследований для реализации намеченной цели. В результате в этом финансовом году более 7 000 гектаров земли были засеяны специально выведенными семенами.

Минсельхоз также работает совместно с эфиопским агентством метеорологии для предоставления своевременной информации для фермеров, чтобы незамедлительно принять меры и защитить свою продукцию от природных катаклизмов. Министерство также выполняет обязанности по повышению осведомленности фермерских хозяйств об использовании современных способов хранения продукции.

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Зарубежная хроника
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