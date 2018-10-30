В Швеции начнут тестировать «электронную крону»

Стокгольм, , 00:09 — REGNUM Шведский королевский банк заявил о начале испытаний так называемой «электронной кроны». Об этом сообщает шведский телевизионный канал SvT.

Объём операций с наличными деньгами внутри страны падает с каждым днём, и всё большее число магазинов и супермаркетов вовсе не принимают наличные купюры. Банк особенно отмечает, что выпуск «электронной кроны» для тестирования ещё не означает принятие окончательного решения о введение её в оборот. На исследование целесообразности изменений ушло более года.

«Электронная крона» создаётся в качестве альтернативы электронной системы Swish, которой пользуется большинство населения страны. Однако Swish находится в частных руках, и это может представлять угрозу национальной безопасности страны, поясняют в банке.

Платёжная система Swish была запущена в Швеции в 2011 году объединёнными силами шести крупнейших шведских банков, включая Центральный банк. На сентябрь 2018 года пользователями Swish являлись более 6,5 миллионов человек.