Правительство Косово утвердило проект бюджета на 2019 год

Приштина, , 21:36 — REGNUM Правительство частично признанной Республики Косово утвердило проект закона о бюджете на 2019 закон. Ожидается, что суммарно доходы в следующем году составят 2,3 миллиардов долларов.

На презентации проекта бюджета министр финансов Бедри Хамза подчеркнул, что подготовка прошла в соответствии с законодательством и учитывает все финансовые и экономические показатели.

Предусматривается рост основных пенсий на 20% и специальных пенсий — на 15%.

Также ожидается повышение расходов на оборону — в связи в с грядущим преобразованием СБК (Сил безопасности Косово) в полноценную армию, рост расходов на защиту правопорядка, здравоохранение, образование и общественное благоустройство.

Теперь проект бюджета должен пройти процедуру одобрения в Кувенде (парламенте) Косово.