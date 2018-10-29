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Правительство Косово утвердило проект бюджета на 2019 год

Экономика

Предусмотрено значительное увеличение расходов

Приштина, 29 октября 2018, 21:36 — REGNUM  Правительство частично признанной Республики Косово утвердило проект закона о бюджете на 2019 закон. Ожидается, что суммарно доходы в следующем году составят 2,3 миллиардов долларов.

На презентации проекта бюджета министр финансов Бедри Хамза подчеркнул, что подготовка прошла в соответствии с законодательством и учитывает все финансовые и экономические показатели.

Предусматривается рост основных пенсий на 20% и специальных пенсий — на 15%.

Также ожидается повышение расходов на оборону — в связи в с грядущим преобразованием СБК (Сил безопасности Косово) в полноценную армию, рост расходов на защиту правопорядка, здравоохранение, образование и общественное благоустройство.

Теперь проект бюджета должен пройти процедуру одобрения в Кувенде (парламенте) Косово.

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Зарубежная хроника
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