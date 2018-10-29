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Законопроекты об обязательном трудоустройстве молодежи внесены в Госдуму

Экономика

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Законопроекты об обязательном трудоустройстве молодежи внесены в Госдуму
Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

Москва, 29 октября 2018, 20:46 — REGNUM  Пакет законопроектов, направленных на обеспечение занятости молодёжи, внесла в Госдуму группа депутатов во главе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, передаёт корреспондент ИА REGNUM 29 октября.

Речь идёт о молодых людях от 18 до 25 лет, получивших диплом о высшем и среднем профессиональном образовании. Как отмечают авторы, ссылаясь на статистические данные, большинству молодых специалистов сегодня трудно найти работу — 30% от общего от числа безработных в стране составляет как раз молодёжь.

«В стране практически отсутствует государственная система по обеспечению гарантированного трудоустройства выпускников средних профессиональных и высших образовательных организаций с учетом специальности и квалификации, а также по надзору и контролю за их трудоустройством в организациях государственной и негосударственной сферы», — отмечают авторы инициативы.

В связи с этим депутаты предлагают дополнить Трудовой кодекс, а также закон о занятости нормами, которые обяжут организации с численностью более 250 работников выделять 2% рабочих мест для трудоустройства выпускников средних профессиональных и высших образовательных организаций в возрасте от 18 до 25 лет.

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