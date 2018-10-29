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Bloomberg: Российских нефтяников ждут огромные убытки с 2020 года

Экономика

Грядут новые правила

Bloomberg: Российских нефтяников ждут огромные убытки с 2020 года
Энгельс Козлов. Черное золото. 1967

Вашингтон, 29 октября 2018, 19:21 — REGNUM  Российская нефтяная отрасль вскоре будет нести многомиллиардные убытки из-за того, что в 2020 году вступят в силу новые правила заправки судов, которые были разработаны Международной морской организацией при Организации Объединённых Наций (IMO). Об этом сегодня, 29 октября, сообщает американское агентство Bloomberg.

Новые правила, разработанные IMO, предусматривают, что с 2020 года все корабли должны заправляться топливом с содержанием серы не более 0,5%. Сейчас же действуют правила, которые разрешают заправлять корабли топливом с содержанием серы до 3,5%.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, утверждают, что российские нефтеперерабатывающие заводы не успеют подготовится к новым стандартам, так как для этого необходимы существенные капиталовложения и модернизация производства.

Сейчас в России, по данным Bloomberg, не производится топливо, соответствующее новому стандарту IMO. Также агентство утверждает, что более чем две трети производимого в России топлива содержит более 2,5% серы.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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