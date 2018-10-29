Диверсификация экономики — одна из важнейших проблем Монголии — экономист

Улан-Батор, , 19:12 — REGNUM Доходы от горнорудной промышленности нужно направить на диверсификацию экономики, считает директор исследовательского центра экономической политики и конкурентоспособности Монголии Бодшогийн Лакшми. Она считает диверсификацию экономики одной из важнейших проблем Монголии, от решения которой зависит устойчивое развитие страны в будущем.

«Главная миссия ВТО состоит в том, чтобы устранить барьеры, связанные с международной торговлей и инвестициями, и оказать поддержку расширению инвестиции. Чем больше товарооборот и объем инвестиций в отношениях между странами, тем активнее развивается экономика, что способствует и ее диверсификации. Полагаю, что президент Монголии считает нужным оказать поддержку развитию внешней торговли и инвестиций. Исследование, проведенное нашей организацией, подтвердило, что таможенные тарифы и цены являются самым важным фактором торговли. Хотя менять таможенные тарифы и цены — право организации, оказывающей государственные услуги, им пока не пользуются в достаточной мере. И наши предприниматели часто жалуются на слишком сложные таможенные процедуры, из-за чего товары задерживаются в таможенной зоне, а предприниматели теряют время. Таможня — это ворота в страну. Поэтому считаю, что если мы хотим развивать внешнюю торговлю, то нам надо упрощать эти процедуры и обеспечивать эффективную деятельность таможни», — выразила свое мнение директор исследовательского центра экономической политики и конкурентоспособности Монголии Бодшогийн Лакшми.

Напомним, в ходе встречи с монгольским президентом генеральный директор ВТО призвал руководство страны приложить усилия для диверсификации экономики и устранения чрезмерной зависимости от горнодобывающей промышленности. Диверсифицировать экономику Монголии советовали и международные финансовые организации, такие как Азиатский банк развития. Экономика Монголии сосредоточена на таких отраслях как добыча полезных ископаемых и сельское хозяйство, а медь, уголь, молибден, олово, вольфрам и золото составляют значительную часть промышленного производства страны.

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