Цены на нефть продолжают падать

Лондон, , 18:31 — REGNUM Мировые цены на нефть падают — нефть Brent снизилась на 58 центов, до $77,04 за баррель, нефть WTI снизились на 63 цента, до $66,96 доллара за баррель, 29 октября передает агентство Reuters.

«Говорят, когда фондовые рынки чихают, товарные рынки простужаются. Это мы и видим», — прокомментировал ситуацию на рынке нефти стратег PVM Oil Associates Стивен Бреннок.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре нефтяные цены просели на 7% — за месяц цена Brent поднялась до рекордных уровней 2014 года и упала до $75−77 за баррель.

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