Господдержка виноделия: нужны десятки тысяч гектаров новых виноградников

Москва, , 18:11 — REGNUM Двукратное увеличение господдержки виноделия в 2019 году окажет очень позитивное воздействие на отрасль, хотя для ее развития требуется значительно больше средств, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 29 октября, глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз, комментируя заявление заместителя министра сельского хозяйства Оксаны Лут об увеличении господдержки виноделия в два раза в 2019 году.

Как сообщалось ранее, Оксана Лут заявила, что поддержка винодельческой отрасли в 2019 году будет увеличена до 3 млрд рублей в сравнении с 1,4 млрд рублей, выделенных в 2018 году. Она отметила, что министерство рассматривает возможность субсидирования затрат на создание виноградарских питомников. Ограничение импорта винных материалов при этом не планируется, добавила заместитель министра.

«Министерство сельского хозяйства несколько лет назад разработало концепцию развития виноградарства и виноделия. Предлагалось выделение серьезных средств. Но потом начался кризис, и программу не приняли. Тем не менее на протяжении всех этих лет министерство пытается фактически по этой концепции и работать, помогая отрасли как выделением средств, так и решением законодательных вопросов.

Увеличение финансирования в два раза — очень хорошее решение для отрасли. Средства пойдут на новые виноградники и инфраструктуру вокруг них. А нам не хватает еще десятков тысяч гектар. Конечно, эти средства — копейки в сравнении с тем, что нужно отрасли, но все равно это большой плюс. Сейчас, в отличие от советских времен, бизнес занимается новыми виноградниками в основном за свой счет.

Что касается ограничений для импортных вин, то их, скорее всего, не будет. Это вызвало бы ненужные напряжения в отношениях с ВТО. К тому же мы зависим от импорта не только вин, но и виноматериалов: две трети продукции разливается в России, но на 40−50% — из импортных виноматериалов. И эта зависимость продлится еще как минимум 10−15 лет, хотя доля импортного вина и материалов будет естественным образом сокращаться за счет появления новых отечественных виноградников», — отметил Дробиз.