Анкоридж, США, , 00:48 — REGNUM

Проект Alaska LNG может стать еще одной жертвой торговой войны между США и КНР. Как американский сжиженный природный газ (СПГ) уперся в препятствия торговой войны, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Анна Горохова.

Alaska LNG, как предприятие, сочетающее в себе производство СПГ и морской терминал для его отгрузки, исходно был нацелен на китайский рынок. Уже пять лет назад был запланирован как сам завод, так и 1280-километровый газопровод для подачи газа на место сжижения. Всё было хорошо до тех пор, пока Китай исправно покупал американский СПГ, но нынешнее введение 10%-го заградительного тарифа со стороны Китая и планируемый перевод китайский потребителей на ближневосточный газ могут надолго оставить Alaska LNG в подвешенном состоянии.

Тем не менее, американская сторона не теряет оптимизма, ведь СПГ настолько удобен для поставки и транспортировки, что рынок этого товара остается перспективным и останется таковым как минимум в ближайшие годы. Да и Китаю от СПГ не отказаться, другой вопрос — будет ли он американским?

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