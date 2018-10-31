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Китаю от СПГ не отказаться, другой вопрос — будет ли он американским?

Экономика

В торговой войне с Китаем США теряют самый перспективный рынок. И надежды на реализацию крупного СПГ-проекта на Аляске

Китаю от СПГ не отказаться, другой вопрос — будет ли он американским?
Tnk3a
Терминал СПГ

Анкоридж, США, 31 октября 2018, 00:48 — REGNUM  

Проект Alaska LNG может стать еще одной жертвой торговой войны между США и КНР. Как американский сжиженный природный газ (СПГ) уперся в препятствия торговой войны, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Анна Горохова.

Alaska LNG, как предприятие, сочетающее в себе производство СПГ и морской терминал для его отгрузки, исходно был нацелен на китайский рынок. Уже пять лет назад был запланирован как сам завод, так и 1280-километровый газопровод для подачи газа на место сжижения. Всё было хорошо до тех пор, пока Китай исправно покупал американский СПГ, но нынешнее введение 10%-го заградительного тарифа со стороны Китая и планируемый перевод китайский потребителей на ближневосточный газ могут надолго оставить Alaska LNG в подвешенном состоянии.

Тем не менее, американская сторона не теряет оптимизма, ведь СПГ настолько удобен для поставки и транспортировки, что рынок этого товара остается перспективным и останется таковым как минимум в ближайшие годы. Да и Китаю от СПГ не отказаться, другой вопрос — будет ли он американским?

Читайте статью Газовозы сели на мель: американский СПГ Китаю больше не нужен и другие статьи Анны Гороховой.

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