Москва, , 18:08 — REGNUM Непредсказуемость Вашингтона, особенно в последние годы, на фоне торговых войн заставила страны ЕС принимать меры для защиты своих интересов. Так корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал данные Eurofer о наращивании Россией экспорта стали в ЕСэксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на европейскую отраслевую ассоциацию Eurofer сообщало, что временные квоты на импорт стали в Евросоюз помогли России увеличить поставки металла в ЕС на 56% — до 4 млн тонн. С июля до февраля 2019 года в ЕС действуют общие временные квоты на ввоз стали, рассчитанные на основе среднего объема импорта за 2015−2017 годы.

Квоты установлены в качестве ответа ЕС на введение США импортных пошлин на сталь в размере 25%. Также поставки стали в ЕС нарастила Турция: на 57%. Eurofer просит власти ЕС ввести страновые квоты, что может ограничить экспорт из России.

У Евросоюза и России крепкие торговые отношения, хотя торговля сократилась с тех пор, как Россия присоединилась к Всемирной торговой организации в 2012 году. В то время были большие надежды на либерализацию торговли с Россией. Стоит заметить, что торговые потоки между ЕС и Россией неуклонно снижаются с 2012 года, и такая тенденция наблюдается у всех основных торговых партнеров России.

Дело в том, что агрессивная санкционная политика США против России на первых порах вводила в шоковое состояние страну, а также ее партнеров, но по мере поступления всё новых пакетов санкций экономика России постепенно адаптировалась к подобным условиям, и это стали понимать ее партнеры. И непредсказуемость Вашингтона, особенно в последние годы, на фоне торговых войн заставила страны ЕС принимать меры для защиты своих интересов.

Американские тарифы на стальную продукцию наносят ущерб мировой торговле. Был нанесен серьезный удар металлургическим предприятиям и работникам в этой отрасли. У ЕС не было другого выбора, кроме как ввести временные защитные меры, поскольку рынки ЕС остаются открытыми и будут поддерживать традиционные торговые потоки.

Страны ЕС имеют правильный баланс между интересами производителей и потребителей стали, как и автомобильная промышленность и строительный сектор, который полагается на импорт стали и алюминия. В любом случае они будут продолжать контролировать импорт стали, поскольку превышение квот будет облагаться 25% тарифами.

Эти меры применяются ко всем странам, за исключением некоторых развивающихся стран с ограниченным экспортом в ЕС. Учитывая тесные экономические связи между странами ЕС и странами Европейской экономической зоны (ЕАОС) (Норвегия, Исландия и Лихтенштейн), они также были освобождены от этих мер.

Эти исключения совместимы как с двусторонними, так и с многосторонними обязательствами ВТО. На данный момент Eurofer делает всё возможное для усиления защиты рынка ЕС на фоне роста импорта из третьих стран. Главное, чтобы не вводились ограничения на отдельно взятые компании.