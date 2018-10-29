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Многодетным в Калининградской области предложили выбор земля или деньги

Экономика

Многодетные семьи в Калининградской области смогут выбрать на что претендовать: земельный участок или денежная выплата

Многодетным в Калининградской области предложили выбор земля или деньги
Анатолий Зубанюк
Земельные участки

Калининград, 29 октября 2018, 18:06 — REGNUM  

На заседании областного правительства Калининградской области сегодня, 29 октября, было решено внести изменения в региональный закон «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Калининградской области», предложив многодетным семьям, стоящим в очереди на бесплатное получение земельного участия выбрать между землёй или разовой денежной выплатой, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, на такие цели в бюджете уже заложено 120 млн рублей, однако в том случае, если заявок окажется больше, то будут изысканы дополнительные средства. «Мы выполним эти обязательства в том объеме, какой будет востребован. Возможно, мы сможем сократить как минимум вдвое очередь на землю», — цитирует слова Алиханова пресс-служба регионального правительства.

Сейчас очередь на получение участков земли насчитывает 6440 многодетных семей, а с 2011 года обладателями таких участков стало 4633 многодетные семьи.

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Проблемы многодетных семей
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