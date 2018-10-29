В Дагестане на повышение МРОТ направят 690 млн рублей

Махачкала, , 18:02 — REGNUM Минимальный размер оплаты труда в Дагестане в 2019 году, как и по всей стране, будет доведён до 11,2 тысячи рублей. На эти цели дополнительно будет направлено 690 млн рублей. Об этом рассказал врио заместителя председателя правительства региона Гаджимагомед Гусейнов, передаёт 29 октября корреспондент ИА REGNUM.

В проект бюджета 2019 года заложены средства на увеличение заработной платы работникам «указных» и «неуказных» категорий граждан: на 6% (с 1 января) и 4% (с 1 октября) соответственно. На повышение оплаты труда первой категории работников из бюджета республики будет выделено 1,6 млрд рублей, второй — свыше 213 млн рублей.

Таким образом, на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы всего планируется дополнительно выделить свыше 2,5 млрд рублей.

Напомним, что Дагестан входит в число регионов с самым низким уровнем зарплат. Так, в столице региона, в Махачкале, средняя чистая зарплата в первом полугодии 2018 года составила 28 тысяч рублей.

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